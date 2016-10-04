ABD’den 15 Temmuz itirafı: Başarısız olduk

Amerikan yönetiminin 15 Temmuz darbe girişimine verdiği tepkiyi eleştirenler arasına Başkan Barack Obama'nın uzun süre en güvendiği isimlerden biri olan Philip Gordon da katıldı ve "ABD'nin darbeyi küçümseme eğilimi yüzünden ABD tarafından neredeyse ihanete uğradığını düşünen Türklerin hislerini anlamada başarısız olduk" dedi. Gordon, yönetimin, Türklerin yaşadıkları travmayı doğru değerlendiremediğini söyledi.

Obama döneminde önce Türkiye'yi de içine alan Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı (2009-2013), ardından da iki yıl Ortadoğu'dan sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan, Hillary Clinton'ın başkan seçilmesi durumunda da yönetimde üst düzey bir görev alması beklenen Gordon, geçtiğimiz günlerde Washington Enstitüsü'nde düzenlenen bir panelde şöyle konuştu:

ERDOĞAN'I ELEŞTİRENLER DE...

"Amerikalılar genel olarak 15 Temmuz darbesinin Türklerde yarattığı travmayı hafife aldılar. Türkiye'yi yakından izleyen bizler bile. Türklerin hissettiği biçimde Amerikalıların eğilimi şöyleydi:

'İşte bu başarısız bir darbeydi, zaten ufak bir şeydi değil mi, o yüzden hadi işimize bakalım.' Amerikalılar o sabah kalktıklarında darbenin halihazırda başarısız olduğu anlaşılmıştı ve sayfayı çevirmeye bakıyorlardı. Ama Ankara'ya gittiğinizde ve Türklerin kendi F-16'ları tarafından bombalanan parlamentoyu gördüğünüzde, 200'den fazla insan ölmüşken ve Gülencilerin gerçekten de devletlerine sızdıklarına inanmışlarken, bu onlar için çok daha büyük bir mesele. Bunları doğrudan Türklerden duymak bize çok yardımcı oldu. Ve şunu da eklemeliyim. Sadece bunları söyleyeceklerini tahmin ettiğiniz, hükümetin çevresindeki Erdoğan'a yakın Türklerden duymadık. Benim için asıl çarpıcı olan, bunları Erdoğan'la ilişkisi olmayan, normalde Erdoğan'ı son derece eleştiren Türklerden de duymak oldu. Gülencilerin devlete sızdığı ve bunun Türkiye'ye yönelik ciddi bir tehdit olduğu konusunda şüphesi bulunmayan kimseyle konuşmadık. ABD'nin darbeyi küçümseme eğilimi yüzünden ABD tarafından neredeyse ihanete uğradığını düşünen Türklerin hislerini anlamada başarısız olduk." (Hürriyet)