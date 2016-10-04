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AB bitti, niye kalalım ki !

AB bitti, niye kalalım ki !
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin, 2017 yılının mart ayı bitmeden devreye sokulacağını açıkladı. May'ın, yakınlarına, "Avrupa Birliği'nin gelecekte olmayacağını ilk gören biz olduk. çünkü AB'nin bugünkü yapısı, birliğin dağılma sürecini hızlandırdı" dediği iddia edildi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

cok dogru bir gorus bravo insallah surec hizli bir sekilde batisa dogru ilerler

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cevapla 04.10.2016 08:38
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