Suudi Arabistan’a 11 Eylül davası açtı

ABD'de 11 Eylül mağdurlarının SuudiArabistan yönetimine dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarısı kabul edildi. Washington'da açılan ilk dava ise Pentagon'a düzenlenen saldırıda eşini kaybeden Stephanie DeSimone'dan geldi. Amerikalı kadın, Suudi Arabistan'ın El-Kaide'ye madde destek verdiğini söyledi. Washington'daki mahkemeye sunulan belgelerde "SuudiArabistan'ın desteğiolmasaydı El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarını planlaması vegerçekleştirmesi mümkün olmazdı" ifadesine yer verildi.
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