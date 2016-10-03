  1. Günlük 4 bin euro harçlık
  2. Google’ın Çiçek’i

’a 11 Eylül davası açtı

Suudi Arabistan’a 11 Eylül davası açtı
ABD'de 11 Eylül mağdurlarının Suudi Arabistan yönetimine dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarısı kabul edildi. Washington'da açılan ilk dava ise Pentagon'a düzenlenen saldırıda eşini kaybeden Stephanie DeSimone'dan geldi. Amerikalı kadın, 'ın El-Kaide'ye madde destek verdiğini söyledi. Washington'daki mahkemeye sunulan belgelerde "Suudi Arabistan'ın desteği olmasaydı El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarını planlaması ve gerçekleştirmesi mümkün olmazdı" ifadesine yer verildi.
Etiketler: ,
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar