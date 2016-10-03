  1. ABD'den flaş Rusya kararı

Rusya'dan 'ye jet yanıt

Rusya'nın Suriye'deki taahhütlerini yerine getirmediğini savundu. Rusya ise ABD'yi suçlayarak, "ABD kabahati Rusya'ya yıkmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

ABDnin kararı sonrası Rusyadan jet yanıt
Washington'ın Suriye konusunda Moskova'ya ikili ilişkileri askıya alma kararını değerlendiren , Suriye'deki taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olan 'nin kabahati Rusya'ya yıkmaya çalıştığını belirtti.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 22:00
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