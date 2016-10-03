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Lavrov'dan ABD'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanı , ABD ile yaptıkları Suriye anlaşmalarının Washington'un tutumundaki belirsizlik nedeniyle askıda olduğu söyledi.

Lavrovdan ABDye tepki

Moskova'da Kamboçyalı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye konusundaki tutum ve açıklamalarında çelişkiler bulunduğunu ifade ederek Suriye kapsamındaki ikili anlaşmaların uygulanmasına doğrudan etki eden bu durumun ortadan kaldırılmasını umut ettiklerini belirtti.

Lavrov, "Anlaşmalar, muhalif grupların yaklaşımlarının Washington tarafından nasıl algıladığı konusundaki belirsizlik nedeniyle büyük ölçüde askıda. Bu muhalifler, Rus-Amerikan anlaşmalarını kabul etmiyor ve uygulamayı reddediyor. Bu durumu açıklığa kavuşturmak istiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı , geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Halep'teki saldırıları durdurmak için gerekli adımları acilen atmaması ve çatışmaların sonlandırılması anlaşmasını yenilememesi durumunda Moskova ile Suriye kapsamındaki ikili anlaşmaları durdurmak için hazırlıklar yaptıklarını açıklamıştı.

Rus mevkidaşı ile Suriye'deki son durumu ele alan Kerry'nin, "ABD ile müttefiklerinin, sivillerin yaşam alanlarına atılan sığınak delici ve yakıcı bombalar da dahil mevcut durumdan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu açık şekilde dile getirdiği" belirtilmişti.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 15:00
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