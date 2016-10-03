İngiltere ‘Brexit’ için tarih verdi

İngiltere, yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdi. Ayrılık tarihi ise netleşti. İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit" süreciyle ilgili şunları söyledi: "İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılık (Brexit) sürecini mart ayında başlatacak."