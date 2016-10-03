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İngiltere ‘’ için tarih verdi

İngiltere ‘Brexit’ için tarih verdi
İngiltere, yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdi. Ayrılık tarihi ise netleşti. İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit" süreciyle ilgili şunları söyledi: "İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılık (Brexit) sürecini mart ayında başlatacak."
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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