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'de düğün salonunda patlama

'nin kuzeydoğusundaki kentinde bir düğün salonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hasekede düğün salonunda patlama

Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sivilin yaşamını yitirdiği, 55 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların kentteki ve Kamışlı'daki hastanelere kaldırıldığını aktaran kaynaklar, patlamanın ardından kente giriş ve çıkış yapan araçların kontrol edildiğini ifade etti.

Kaynaklar, patlamayla ilgili detaylı bilgi vermezken, olayın intihar eylemi olduğunu kaydetti.

Bu arada resmi haber ajansı SANA'da patlamayı doğrulayarak, saldırıyı terör gruplarının gerçekleştirdiğini savundu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 23:10
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