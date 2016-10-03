Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sivilin yaşamını yitirdiği, 55 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların kentteki ve Kamışlı'daki hastanelere kaldırıldığını aktaran kaynaklar, patlamanın ardından kente giriş ve çıkış yapan araçların kontrol edildiğini ifade etti.

Kaynaklar, patlamayla ilgili detaylı bilgi vermezken, olayın intihar eylemi olduğunu kaydetti.

Bu arada Suriye resmi haber ajansı SANA'da patlamayı doğrulayarak, saldırıyı terör gruplarının gerçekleştirdiğini savundu.