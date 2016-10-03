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Günlük 4 bin euro harçlık

Günlük 4 bin euro harçlık
Hollanda'da Kral Willem-Alexander'in ardından tahta çıkması beklenen veliaht Prenses Amalia (15), 18 yaşına bastığı andan itibaren günlük net 4 bin euro hazine ödeneği alacak. Prensesin yıllık kazancı 1.5 milyon euro civarında olacak. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin günlük geliri brüt 400 euro civarında. Hollanda Kraliyet Ailesi'ne verilen hazine ödeneğinin yüksekliği zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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