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’ın Çiçek’i

Bilgisayar mühendisliğinde okuyan spastik engelli , Türkiye’nin Stephen Hawking’i olarak hafızalara yerleşti. Bilgisayarını göz hareketleriyle kullanarak projeler geliştirdi. Başarıları sayesinde ’ın 7 bin Euro’luk eğitim bursunu hak etti.

Google’ın Çiçek’i
ABD'li teknoloji ve yazılım devi 'ın Oxford gibi prestijli üniversitelere giden Avrupalı engelli öğrencilere verdiği eğitim bursunu bu yıl Türkiye'den Murat Can Çiçek kazandı. Doğduğundan beri ellerini ve ayaklarını kullanamayan spastik engelli Çiçek, engelleri aştı. Okuma azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İngiliz fizikçi Stephen Hawking gibi özel donanımlı bilgisayarını göz hareketleri yardımıyla kullanan engelli genç, başarıya yelken açtı. Tüm sınıfları birincilikle bitiren Çiçek, katıldığı bir yazılım yarışmasında birinciliği kimselere kaptırmadı. Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüzde 100 burslu olarak okumaya başladı. "En büyük hedefim ileride Google ya da Apple'da çalışmak" diyen Çiçek, buna biraz daha yaklaştı. Başarılı öğrenci, geçen yıl ABD Oregon Devlet Üniversitesi'nde değişim programına katıldı. Bilgisayar dahisi Çiçek'in başarıları, Google'ın dikkatinden kaçmadı. Spastik engelli Çiçek, Google'ın bilgisayar alanında eğitim alan engellilere 2009'dan beri verdiği 7 bin euro değerindeki eğitim bursunu almaya hak kazandı.

O BURSU KAZANAN
İlk türk Çiçek, bursu dünyanın önde gelen üniversitelerindeki öğrencilerin aldığını ve bu yıl Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek şunları aktardı: "Bursu daha önce kazanan öğrencilerin neredeyse hepsi Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden. Bu bursu almaya hak kazanan ilk Türk öğrenci ben oldum. Bu açıdan bursu kazanarak okulumun ve ülkemin adını temsil etmiş oluyorum. Bu da benim en büyük gurur kaynağım."
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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