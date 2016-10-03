Google’ın Çiçek’i

Bilgisayar mühendisliğinde okuyan spastik engelli Murat Can Çiçek, Türkiye’nin Stephen Hawking’i olarak hafızalara yerleşti. Bilgisayarını göz hareketleriyle kullanarak projeler geliştirdi. Başarıları sayesinde Google’ın 7 bin Euro’luk eğitim bursunu hak etti.
ABD'li teknoloji ve yazılım devi Google'ın Oxford gibi prestijli üniversitelere giden Avrupalı engelli öğrencilere verdiği eğitim bursunu bu yıl Türkiye'den Murat Can Çiçek kazandı. Doğduğundan beri ellerini ve ayaklarını kullanamayan spastik engelli Çiçek, engelleri aştı. Okuma azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İngiliz fizikçi Stephen Hawking gibi özel donanımlı bilgisayarını göz hareketleri yardımıyla kullanan engelli genç, başarıya yelken açtı. Tüm sınıfları birincilikle bitiren Çiçek, katıldığı bir yazılım yarışmasında birinciliği kimselere kaptırmadı. ÖzyeğinÜniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüzde 100 burslu olarak okumaya başladı. "En büyük hedefimileride Google ya da Apple'da çalışmak" diyen Çiçek, buna biraz daha yaklaştı. Başarılı öğrenci, geçen yıl ABD Oregon DevletÜniversitesi'nde değişim programına katıldı. Bilgisayar dahisi Çiçek'in başarıları, Google'ın dikkatinden kaçmadı. Spastik engelli Çiçek, Google'ın bilgisayar alanındaeğitim alan engellilere 2009'dan beriverdiği 7 bin euro değerindeki eğitimbursunu almaya hak kazandı.
O BURSU KAZANAN
İlk türk Çiçek, bursu dünyanın önde gelen üniversitelerindeki öğrencilerin aldığını ve bu yıl Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek şunları aktardı: "Bursu daha önce kazanan öğrencilerinneredeyse hepsi Avrupa'nın en iyiüniversitelerinden. Bu bursu almaya hakkazanan ilk Türk öğrenci ben oldum. Buaçıdan bursu kazanarak okulumun veülkemin adını temsil etmiş oluyorum. Buda benim en büyük gurur kaynağım."
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