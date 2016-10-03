  1. Lavrov'dan ABD'ye tepki

ABD'den flaş Rusya kararı

ABD yönetimi, Rusya ile Suriye'de çatışmaların durdurulması anlaşması çerçevesindeki ikili temasları durdurma kararı aldığını açıkladı.

ABDden flaş Rusya kararı

Sözcüsü John Kirby, Suriye'deki çatışmaların durdurulması anlaşması kapsamındaki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kirby, "ABD, çatışmaların durdurulması anlaşmasının sürdürülmesi için Rusya ile kurulan ikili temaslara katılımını durduruyor." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın kolay olmadığını vurgulayan Kirby, Washington yönetiminin; Suriye'de şiddetin azaltılması, insani yardımların yerine ulaştırılması ve DAEŞ ile el-Kaide gibi terör örgütlerinin geriletilmesi için elinden geleni yaptığını kaydetti.

RUSYA TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİREMEDİ
Rusya'nın, uluslararası insani yardım hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı da dahil, taahhütlerini yerine getirmede başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Moskova yönetiminin, isteksiz olması veya gücünün yetmemesi sebebiyle Suriye rejiminin, ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasını sağlayamadığı kaydedildi. Bununla birlikte Rusya ile Esed rejiminin, 19 Eylül'deki insani yardım konvoyuna saldırı da dahil sivilleri, hastaneleri ve altyapı tesislerini bombalamak suretiyle askeri yöntemi kullanmaya devam ettiği belirtildi.

ABD yönetimi, ayrıca, (Rusya ile uygulanması) muhtemel Ortak Uygulama Merkezi kapsamında görevlendirilen tüm personelin de geri çekildiğini bildirdi. Bununla birlikte bölgede görev yapan Amerikalı personelin güvenliği ve Suriye'de iki ülke arasında çatışmanın yaşanmaması için Rusya ile iletişim kanallarının sürdürüleceği de ifade edildi.

Sabah saatlerinde Rusya Dışişleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile yaptıkları Suriye anlaşmalarının "Washington yönetiminin tutumundaki belirsizlik" nedeniyle askıda olduğunu söylemişti.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 20:45
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ANIL ANIL

NE İŞİNİZ VAR SURİYEDE SİZİN DÜNYANIN Bİ UCUNDASIN BIRAKIN SURİYE SURİYENİN OLSUN ESEDSİZ BİR YÖNETİM OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:02
yasin yasin

Amerika dünyanın jandarması değil bunlar okkabazlıkla dünyayı yok etmeye çalışıyolar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:01
İLKER İLKER

DÜNYA 5 TEN BÜYÜKTÜR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:00
ali ali

dünyayır sen kirletiyosun abd

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.10.2016 21:00
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