Vicdansızlar

Tüm dünya Suriye'de yaklaşık 5.5 yıldır süren drama gözlerini kapadı. 400 bin Suriyeli'nin katili Esad'ın saldırıları sonucu milyonlarca kişi ise vatansız kaldı. Dün rejim güçleri, yine kalleş bir saldırı daha düzenledi. Esad'ın uçakları bu defa Halep'te muhaliflerin denetiminde bulunan hastaneyi hedef seçti. Bölgedeki en büyük hastane varil bombalarıyla yerle bir edildi. Bombardıman sonucu hastanenin kullanılmaz hale geldiği, çok sayıda ambulans ve araçta da hasar oluştuğu belirtildi. Bununla da yetinmeyen Esad'ın askerleri hastanedekileri tahliye eden yardım ekiplerini de hedef aldı.



