Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Lihaçev, bakanlığın Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile iş sektörü için vizesiz rejim konusunda anlaşılmasını talep ettiğini bildirdi.

Lihaçev Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan girişimcilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın Türkiye'yi vizesiz rejim ile ziyaret etmelerini öngörecek eşit kararların alınması için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile anlaşılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

Lihaçev, Ağustos ayı başında bakanlığın ülke yönetiminden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hem ticaret hem hizmet alışverişi hem de turizm sektörünün gelişmesi işbirliği prensiplerine dönüleceğine ilişkin kesin sinyaller aldığını hatırlattı. Lihaçev, "Bu çalışmayı birbirimize doğru attığımız ortak adım olarak algılıyoruz. İş sektörü için Türkiye'ye vizeler pahalı ve alması o kadar da kolay değil" diye ekledi.

Eylül ayı sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlı Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı ile görülmesi çerçevesinde Türk işletmeciler için vizesiz rejim talep etti ve ülkelerin eski ticari hacmine ulaşmalarını ümit ettiğini belirtti.