Putin’in çocukları!

Rusya lideri Vladimir Putin'in eşi Lyudmila'dan ayrıldıktan sonra gizlice evlendiği öne sürülen olimpiyat madalyalı eski Rus jimnastikçi Alina Kabayeva, 2 çocuğuyla ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'daki buz pateni gösterisini izlemeye gelen 33 yaşındaki Kabayeva'nın 2 çocuğunun da Putin'den olduğu belirtildi. Kabayeva'nın parmağında daha önce de basın tarafından görüntülenen nikah yüzüğünün bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Kabayeva 2014'te, UlusalMedya Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığı görevine geçmek için Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki milletvekilliği görevinden istifa etmişti.
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