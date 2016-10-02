Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütüDAEŞ'in elinde tuttuğu Musul kent merkezi girişindeki bölgeleri obüs atışlarıyla bombalıyor.

Musul kent merkezinden 20 kilometre mesafedeki stratejik Zertık Dağı'nda konuşlanan Peşmergelerin komutanı Albay Lokman Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezi girişindeki Gokcelil köyü ve Bertıla kasabasını obüs atışlarıyla yoğun bir şekilde bombaladıklarını ifade etti.

"MİLİTANLAR KASABANIN ALTINA KAZIDIKLARI TÜNELLERİN İÇERİSİNDE BEKLİYOR"

Peşmerge tarafından obüs atışlarıyla bombalanan kentin doğu çevresindeki bölgelerde sadece militanların yer aldığını belirten Ebubekir, "Musul kenti girişindeki bölgelerde yaşayan Hristiyan, Yezidi, Şahbak, Arap ve Kürtler, uzun bir süre önce evlerini terk edip Erbil ve diğer güvenli bölgelere geçtiler." bilgisini paylaştı.

Hristiyanların yoğunlukla yaşadığı ve halen sadece DAEŞ militanlarının gizlendiği Bertılla kasabasının alınması için hazırlıklara başladıklarını aktaran Ebubekir, "Elimize geçen bilgilere göre kasaba tamamen boşaltılmış durumda. Militanlar, kasabanın altına kazıdıkları tünellerin içerisinde bekliyor." dedi.

Türk askerlerinin konuşlandığı Musul'un doğusundaki Zelkan askeri eğitim kampı yakınında ve DAEŞ'in elinde tuttuğu Başika ilçesinin de obüs atışlarıyla bombalandığı görüldü. Bölgedeki Peşmerge güçlerinden elde edilen bilgilere göre, söz konusu ilçede tamamen sivillerin ikamet etmediği kaydedildi.