Palyaçolara dikkat!

ABD genelinde palyaço kostümlü kişilerin insanlara saldırdığına dair haberler yayılmaya başladı. 10'dan fazla eyalette gerçekleşen olaylarda, bir düzine palyaço tutuklanırken, bir vakada küçük çocukların palyaço kostümlü bir adam tarafından kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi.