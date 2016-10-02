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da o isim öldürüldü

'ın Musul kentinin DEAŞ'ten kurtarılması için planlanan un yapılmasına kısa bir süre kaldığı açıklanırken, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının kentteki bazı DEAŞ hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi. ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, sosyal medya hesabında, Musul'da DEAŞ'in önemli askeri sorumlularından Ebu Hannah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonda o isim öldürüldü

'taki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre hava saldırıları, 'Musul unun yaklaştığı' şeklinde yorumlanırken, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının, Musul kent merkezindeki DEAŞ hedeflerini vurmaya başladığını söyledi. Peşmerge komutanı Hasan Hüseyin, söz konusu hava saldırılarda çok sayıda DEAŞ'linin öldürüldüğünü ve örgütün ağır kayıplar verdiğini anlyattı. ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, sosyal medya hesabında, Musul'da DEAŞ'in önemli askeri sorumlularından Ebu Hannah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

'DEAŞ, SURİYE'DEN YAKIT TAŞIYOR'
Irak ordusunun Geyare ve Şergate'yi DEAŞ'ten geri almasından sonra DEAŞ'in akaryakıt sorununu çözmek için Suriye'den Musul'a tankerlerle petrol ve gaz taşıdığı, ya da kaçakçılardan akaryakıt aldığı belirtildi

Irak Bölgesel Kürt yönetimi Güvenlik Ajansının sözcüsü Bewar Xinisi, şimdiye kadar Irak petrolünü kaçakçılar aracılığı ile satan DEAŞ'in, artık petrol aldığını söyledi. DEAŞ'in satacak akaryakıt bulamadığı için ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Xinisi, DEAŞ'in şu anda akaryakıt ihtiyacının yüzde 70'ini Suriye'den karşılamaya çalıştığını ifade etti.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 18:29
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