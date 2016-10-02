Milyoner Bebek

Yeni Zelanda'da her ay çekilişle yatırımcılarına ikramiyeler dağıtan bir tahvil fonunun en büyük ödülünü bir bebek kazandı. 1 milyon YeniZelanda doları (2.1milyon Türk Lirası)kazanan bebek, buikramiyeyi kazananen genç talihli oldu. Adı açıklanmayan küçük talihlinin ailesi ise mutlu haberi tatil dönüşü aldıklarını açıkladı. Bebeğinannesi, "Telefondahaberi duyduğundakocam resmen havayafırladı" dedi. Şanslı bebeğe ödülü kazandıran yatırımın, doğduğu zaman yapıldığı ve 180 ABD doları değerinde tahvil hesabı açıldığı öğrenildi. Çekilişleri yapan ANZ bankası ikramiyeyi bir bebeğin kazandığını doğruladı. Ancak bebeğinkazandığı ikramiyeyi18 yaşına girdiğindealabileceğini kaydetti.Ailesi ise ikramiyeparasına hemenkavuşabilmek içinhareketegeçti.
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