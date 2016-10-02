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Milyoner Bebek

Milyoner Bebek
Yeni Zelanda'da her ay çekilişle yatırımcılarına ikramiyeler dağıtan bir tahvil fonunun en büyük ödülünü bir bebek kazandı. 1 milyon Yeni Zelanda doları (2.1 milyon Türk Lirası) kazanan bebek, bu ikramiyeyi kazanan en genç talihli oldu. Adı açıklanmayan küçük talihlinin ailesi ise mutlu haberi tatil dönüşü aldıklarını açıkladı. Bebeğin annesi, "Telefonda haberi duyduğunda kocam resmen havaya fırladı" dedi. Şanslı bebeğe ödülü kazandıran yatırımın, doğduğu zaman yapıldığı ve 180 ABD doları değerinde tahvil hesabı açıldığı öğrenildi. Çekilişleri yapan ANZ bankası ikramiyeyi bir bebeğin kazandığını doğruladı. Ancak bebeğin kazandığı ikramiyeyi 18 yaşına girdiğinde alabileceğini kaydetti. Ailesi ise ikramiye parasına hemen kavuşabilmek için harekete geçti.
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