  1. ABD’nin El Nusra’sı
  2. Palyaçolara dikkat!

Kerry dinlenmiş

Kerry dinlenmiş
ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye konusunda yaptığı bir toplantının ses kaydı New York Times'ta yayımlandı. Sızıntı, ABD Dışişleri Bakanı ile bir grup Suriyeli sivilin arasındaki toplantının ses kaydı. 40 dakikalık toplantıda John Kerry, kendi diplomatik çabalarının ciddi bir askeri kuvvet tehdidi tarafından desteklenmediğinden yakındığı anlaşıldı. Kerry'nin Pentagon'u da eleştirdiği net olarak anlaşıldı.
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