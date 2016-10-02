Kerry dinlenmiş

ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye konusunda yaptığı bir toplantının ses kaydı New York Times'ta yayımlandı. Sızıntı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir grup Suriyeli sivilin arasındaki toplantının ses kaydı. 40 dakikalık toplantıda John Kerry, kendi diplomatik çabalarının ciddi bir askeri kuvvet tehdidi tarafından desteklenmediğinden yakındığı anlaşıldı. Kerry'nin Pentagon'u da eleştirdiği net olarak anlaşıldı.
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