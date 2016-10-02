İşte o pilot

Barcelona'daki El Prat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kalan özel jet büyük bir faciadan kurtuldu. 29 Eylül'de yaşanan bu olay sonrası Ronaldo'nun uçakta olmaması, büyük sevinç yarattı. İşte o kazayı yapan pilotun da kim olduğu ortaya çıktı, Ale Manriquez. Meksikalı güzel pilotun Ronaldo'nun özel jetinde 2 yıldır görev yaptığı ve Barcelona takımının hayranı olduğu belirtildi. Barcelona'da yaşayan ve Ronaldo'nun jete ihtiyacı olmadığı günlerde bu kentte yaşayan Ale Manriquez'in kaza anında büyük korku yaşadığı belirtildi. Yetkililer, 19 milyon euro değerindeki Gulfstream G200 marka uçak, Manriquez'in aslında deneyimli olması sayesinde büyük hasar almaktan kurtulduğunu söyledi. Ronaldo'nun bu uçağı, birçok yardım organizasyonu için bedava kullanılmasına için verdiği ve Ale Manriquez'in de hayırseverlik konusunda bir derneğe üye olması nedeniyle tanıştıkları öğrenildi.
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