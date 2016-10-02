İngiltere AB'den ayrılacağı açıkladı

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılık (Brexit) sürecini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin gelecek yıl mart ayı sonuna kadar devreye sokulacağını açıkladı.

May, partisinin Birmingham şehrinde başlayacak yıllık kongresi öncesi BBC'de yayınlanan "Andrew Marr" programına yaptığı açıklamada, 50. maddenin devreye sokulmasının ardından AB ile yürütülecek müzakerelerle ilgili "İngiliz halkı ve AB ile ilişkilerin geleceği için en iyi anlaşmaya varmak istiyorum." dedi.

AB'den ayrılınca Birleşik Krallık'ın bağımsız bir ülke olacağını ancak birlik ile iyi ilişkilerin sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getiren May, ülkesinin AB'den resmen ayrılık sürecini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin ne zaman devreye sokulacağına ilişkin soruya "50. maddeyi gelecek yıl mart ayı bitmeden devreye sokacağız. Biz bunu bildirdikten sonra AB üyeleri müzakere sürecine karar verecek." yanıtını verdi.

AB YASALARI İNGİLİZ YASALARINA ÇEVRİLECEK

İngiltere Başbakanı May ayrıca, ülkesindeki AB yasalarının yerine İngiliz yasalarının konulmasını sağlayacak yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı.

İptal Yasa Tasarısı isimli yeni yasa tasarısıyla, İngiltere'nin AB üyeliğiyle kabul ettiği 1972 tarihli Avrupa Toplumları Yasasının feshedileceğini belirten May, "Böylece Birleşik Krallık bağımsız bir ülke olacak ve kendi yasalarını kendi düzenleyecek." dedi.

Yasa tasarısının, AB'den ayrıldıktan sonra daha yumuşak geçiş sağlayacağını kaydeden May, "Avrupa yasaları, İngiliz yasalarına çevrilececek. Daha sonra bu yasaları tartışacağız. Bu yasaları değiştirmeliyi miyiz? Yürülükte tutmalı mıyız? bunlara parlamentoda karar vereceğiz." diye konuştu.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si AB'den çıkış yönünde oy kullanmıştı. Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi AB üyesi ülkelerin birlikten çıkışını düzenliyor. 50. maddenin yürürlüğe girmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere'nin AB'den resmen çıkmasının en az 2 yıl sürmesi öngörülüyor.

İptal Yasa Tasarısı ise 44 yıl önce İngiltere'nin AB'ye girişini sağlayan Avrupa Toplumları Yasasının yerini alacak. AB üyeliğiyle ülkede yürürlükte olan yasaların hepsi İngiliz yasasına çevrilecek. Yeni yasa tasarısı gelecek yıl ilkbaharda parlamentoya sunulacak ancak ülke AB'den resmen ayrılmadan önce yürürlüğe girmeyecek.