Esed rejiminden sivil katliamı

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde yerleşim yerine yaptığı saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden edindiği bilgiye göre, orduya ait savaş uçakları Şam'ın Doğu Guta'da muhaliflerin denetiminde bulunan Arbin beldesine 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Yerleşim yerine düzenlenen saldırılarda 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı ifade edilirken, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Olay bölgesinde büyük maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, rejimin beldeye yönelik hava saldırılarından dolayı yüzlerce kişinin Doğu Guta bölgesinde güvenli yerlere kaçtığı öğrenildi.
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