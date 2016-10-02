  1. Milyoner Bebek
  2. Kerry dinlenmiş

ABD’nin El Nusra’sı

ABD’nin El Nusra’sı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi El Nusra'yı 'B Planı' olarak sakladığı için muhaliflerden ayırmadığını iddia etti. Lavrov, ABD'nin El Kaide'den ayrıldıktan sonra Fetih el Şam Cephesi adını alan El Nusra'yı muhaliflerden ayırma sözünü asla tutmadığını söyleyip, "El Nusra'yı her vurduğumuzda bize bunu yapmamamız gerektiğini çünkü onların yanında ya da aralarında iyi insanlar olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar