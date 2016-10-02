ABD’nin El Nusra’sı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,ABD'yi El Nusra'yı 'B Planı' olaraksakladığı için muhaliflerden ayırmadığınıiddia etti. Lavrov, ABD'nin El Kaide'denayrıldıktan sonra Fetih el Şam Cephesi adınıalan El Nusra'yı muhaliflerden ayırma sözünüasla tutmadığını söyleyip, "El Nusra'yıher vurduğumuzda bize bunu yapmamamızgerektiğini çünkü onların yanındaya da aralarında iyi insanlar olduğunusöylüyorlar" ifadelerini kullandı.
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