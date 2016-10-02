ABD’nin El Nusra’sı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi El Nusra'yı 'B Planı' olarak sakladığı için muhaliflerden ayırmadığını iddia etti. Lavrov, ABD'nin El Kaide'den ayrıldıktan sonra Fetih el Şam Cephesi adını alan El Nusra'yı muhaliflerden ayırma sözünü asla tutmadığını söyleyip, "El Nusra'yı her vurduğumuzda bize bunu yapmamamız gerektiğini çünkü onların yanında ya da aralarında iyi insanlar olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.