Türk kızına onur plaketi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan 13 yaşındaki Selin Fortacı, önceki gün arkadaşlarıyla okuldan çıkıp eve giderken uğradığı markette bir kadının şiddetine şahit olmuştu. Adama karşı cesaretli bir duruş sergileyen ve kadının daha fazla şiddete maruz kalmasını engelleyen Selin, hala gazete manşetlerinde. Büyük övgüler alan Selin, "Şaşırdığım durum, kimsenin bu duruma müdahale etmemesi. Vicdanı olan herkes benim ve arkadaşlarım gibi davranırdı" dedi. Stockholm Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde Selin Fortacı'ya kahramanlık plaketi vereceği belirtildi.