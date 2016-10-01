Toner: Rusya ile ilişkiler sona erebilir

ABD ile Rusya arasındaki gerilim, ikili ilişkilerin bitme noktasına kadar geldi. ABD'den bu konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin henüz sona ermediğini belirterek, "Hala aynı noktadayız. Kapıları tamamen kapatmadık. Rusya'nın henüzSuriye'de bizim görmek istediğimiz adımları atmaması nedeniyle ilişkilerin sona ermesine çok yakın bir noktadayız." diye konuştu.

"FARKLI SEÇENEKLER VAR FAKAT SONUÇLARI İYİ DEĞİL"

Rusya ile Suriye'de diplomatik bir çözüm arayışı için çok fazla mesai harcadıklarını belirten Toner şunları kaydetti:

"Burada daha önce konuştuğumuz gibi önümüzde farklı seçenekler var. Bunlardan birçoğunun sonucu çok iyi değil, bu yüzden kapıları biz tamamen çarpıp kapatmadan meselenin ciddiyetinin bizim ve Rusya tarafından anlaşıldığından emin olmak istiyoruz."

Toner, Suriye'de taraflar arasında gerilimin daha da artmasından çekindiklerini dile getirerek, "Diplomatik sürecin öldüğünü kabul etmemiz durumunda gerilimin artmasını istemeyiz, fakat diplomasi sona ererse pekala sonuç bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Sözcü Toner, Washington ve Moskova ilişkilerinin yaşam destek ünitesinde olduğunu, fakat ünitedeki çizginin henüz düz olmadığını söyledi.

Barack Obama yönetiminin Halep'teki gelişmelerin ardından Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruyu da cevaplandıran Toner, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasının seçeneklerden birisi olduğunu kaydetti.