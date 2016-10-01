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Serveti çakıldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun geçen yıl servet ödeyerek aldığı özel jeti, iniş yaparken yere çakıldı

Serveti çakıldı
Dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo, aldığı kötü haberle sarsıldı. Real Madrid ile olan sözleşmesini önümüzdeki günlerde uzatmaya ve yüksek bir zammı kapmaya hazırlanan Portekizli yıldızın özel jeti kaza yaptı. Barcelona'da El Prat Havalimanı'na inmeye çalışırken iniş takımları açılmayan uçak, yere çakıldı. Ronaldo'nun geçtiğimiz yıl 18 milyon euro ödeyerek aldığı jet kullanılamaz hale geldi. Acil durum ekibinin ilk müdahalede bulunduğu kaza sonrası havalimanında seferler pist temizlenene kadar durduruldu. O sırada takım arkadaşları ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçı nedeniyle Almanya'da bulunan Ronaldo'nun yer almadığı uçakta, pilot ve kabin görevlilerinin hafif yaralandığı öğrenildi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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