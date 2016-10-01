Paris’te terör alarmı!

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Clichy'de, 18 yaşındaki bir genç, terör saldırısına hazırlandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Terörle mücadele birimlerinin düzenlendiği operasyon sonucunda, başkentte terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu belirlenen gencin gözaltına alınarak sorgulandığını bildirildi.
Fransız gazetesinin haberinde, istihbarat servisinin takibinde olduğu belirtilen gencin, ülkede ''radikalleşme'' eğilimi içinde olanlar listesinde bulunduğu kaydedildi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi 18:46
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