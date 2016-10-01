Para yok kaza var

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının nedeni şaşkınlık yarattı. New Jersey eyaletinde otobüs, hafif raylı ve banliyö demiryolu hizmetleri veren toplu taşıma kuruluşu New Jersey Transit'e ait trenin neden olduğu kazayla ilgili soruşturma henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, birçok uzman "siyasi irade ve maddi yetersizlik nedeniyle trenlerde metal yorgunluğu giderilemedi" yorumunu yaptı.
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