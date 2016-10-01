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Komşu’da yasak

Komşu’da burka yasak
Bulgaristan parlamentosu, ülkede kamuya açık alanlarda yüzün tamamını örten peçe takılmasını yasakladı. 'daki milliyetçi Vatansever Cephe koalisyonunun önerdiği tasarıya göre, yasağa uymayanların 200 levadan (yaklaşık 345 TL) bin 500 levaya (yaklaşık 2 bin 600 TL) kadar varan para cezalarına çarptırılabileceği belirtildi. Bu karara tepki gösterenler Sofya'da gösteri talebinde bulundu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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