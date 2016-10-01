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Bu ne KİPArlık!

İsrail’in birçok katliamının emrini veren eski cumhurbaşkanı Peres’in sinde ‘kipa’ yarışı vardı. ABD Başkanı Obama başta olmak üzere birçok lider ‘kipa’ takarak, İsrail’e olan saygılarını gösterdi

Bu ne KİPArlık!
İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için Kudüs'te töreni düzenlendi. Peres'in cenaze törenine 70 ülkeden 50'si lider olmak üzere 90 delegasyon katıldı. ABD Başkanı Obama, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Galler Prensi Charles, İspanya Kralı Felipe, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın dışında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da hazır bulundu. Türkiye'yi Dışişleri Bakanılğı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil etti. Obama, Peres'in kendisine "Nelson Mandela" söyledi. Hiçbir lider, İsrail'in yaptığı katliamların emrini veren Peres hakkında olumsuz konuşmadı.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU
Cenaze töreninde dikkat çeken bir ayrıntı ise birçok liderin kipa takması oldu. Abbas, Hollande ve Kanada Başbakanı Trudeau ise kipa takmayı reddetti. "Musevi erkeklerinin, dua esnasında, sinagogda ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları, küçük takke" olan kipayı takan liderlerin, "İsrail'e saygımız büyük" mesajı verdiği iddia edildi. Sosyal medyada da trend topic olan 'kipa' için eleştiriler dikkat çekti:

Obama biraz daha yürekli olsaydın keşke. Birkaç günlük başkanlığını öyle tamamlasaydın.
İsrail'den korkan Amerikan başkanları. Kipa ile bağlılıklarını bildirmişler.
Plajlarda katledilen Filistinli çocukları takmayanlar, kipa taktı.
Takkiyeciler dün Küdüs'te 'kipa'lı Peres'in cenazesine katıldı.



Clinton'ın kipasının aksine, Prens Charles'ın kipasında, Galler logosu vardı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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