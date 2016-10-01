Bu ne KİPArlık!

İsrail’in birçok katliamının emrini veren eski cumhurbaşkanı Peres’in cenazesinde ‘kipa’ yarışı vardı. ABD Başkanı Obama başta olmak üzere birçok lider ‘kipa’ takarak, İsrail’e olan saygılarını gösterdi
İsrail eski Cumhurbaşkanı ŞimonPeres için Kudüs'te cenaze törenidüzenlendi. Peres'in cenaze törenine70 ülkeden 50'si lider olmak üzere 90delegasyon katıldı. ABD Başkanı Obama,ABD eski Başkanı Bill Clinton, GallerPrensi Charles, İspanya Kralı Felipe,Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ındışında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasda hazır bulundu. Türkiye'yi Dışişleri BakanılğıMüsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil etti. Obama,Peres'in kendisine "Nelson Mandela"söyledi. Hiçbir lider, İsrail'in yaptığıkatliamların emrini veren Peres hakkındaolumsuz konuşmadı.
SOSYAL MEDYADA TT OLDU
Cenaze töreninde dikkat çeken bir ayrıntı ise birçok liderin kipa takması oldu. Abbas, Hollande ve Kanada Başbakanı Trudeau ise kipa takmayı reddetti. "Musevi erkeklerinin, dua esnasında, sinagogda ve dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları, küçük takke" olan kipayı takan liderlerin, "İsrail'e saygımız büyük" mesajı verdiği iddia edildi. Sosyal medyada da trend topic olan 'kipa' için eleştiriler dikkat çekti:
Obama biraz daha yürekli olsaydın keşke. Birkaç günlük başkanlığını öyle tamamlasaydın. İsrail'den korkan Amerikan başkanları. Kipa ile bağlılıklarını bildirmişler. Plajlarda katledilen Filistinli çocukları takmayanlar, kipa taktı. Takkiyeciler dün Küdüs'te 'kipa'lı Peres'in cenazesine katıldı.
Clinton'ın kipasının aksine, Prens Charles'ın kipasında, Galler logosu vardı.
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