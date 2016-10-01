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Ağlatan mucize

Zalim rejim İdlib’e bomba yağdırdı. 5 katlı bir binayı yerle bir etti. Enkazlar arasında sadece 1 aylık bebek sağ kurtarıldı...

Ağlatan mucize
Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen şiddetli hava saldırılarında sabaha karşı, sivillerin ikamet ikamet ettiği 5 katlı bir bina vuruldu. Rejim ya da Rus uçaklarının vurduğu binanın enkazındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışan sivil savunma ekipleri, 7 kişinin cansız bedenini buldu. Ekipler bu sırada yıkıntıların içindeki 1 aylık bebeği fark etti. Titiz bir çalışa sonucunda enkazdan sağ çıkartılan bebek, ambulansla hastaneye yetiştirildi. Sivil savunma ekiplerince isminin Hamide Matuk olduğu tespit edilen bebeğin ailesinin tamanın ise öldüğü belirlendi. Bebeği enkazan çıkararak ambulansa götüren ve acil serviste sedyeye koyana kadar kucağından bırakmayan sivil savunma görevlisi Ebu Hilfe, gözyaşlarına boğuldu.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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