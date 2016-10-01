4 senedir bekliyordu evlendiler!

Rusya'nın ikinci en büyük petrol üretim şirketinin eski genel müdürü 55 yaşındaki Valentin İvanov, 18 yaşındaki model Elizaveta Adamenko ile dünyaevine girdi. Adamenko, düğününde çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Ancak daha sonra bu evliliğe gelen tepkiler yüzünden paylaştığı bütün fotoğrafları sildi. Sürdürdüğü lüks yaşamı yansıtan fotoğraflarla dolu olan genç kadın İvanov ile parası için değil sevdiği için birlikte olduğunu her fırsatta ifade ettiği görüldü. İvanov ile henüz 14 yaşındayken tanışan Adamenko, onunla evlenebilmek için 4 sene bekledi. Öye yandan işadamının eşine 'Bentley' marka otomobil hediye ettiği öğrenidi.