Tren dehşeti

ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen tren kazasında bir kişinin öldüğü 100'den fazla kişininse yaralandığı bildirildi. Hoboken Tren İstasyonu'nda sabah saatlerinde kalabalık bir yolcu treni, yolcuların beklediği platforma hızlı bir şekilde çarptı. Yetkililer ilkbelirlemelere göre bir kişininöldüğünü, 100'den fazla kişininseyaralandığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılardan bazılarınındurumununsa ciddi olduğubelirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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