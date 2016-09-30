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Tren dehşeti

Tren dehşeti
ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen nda bir kişinin öldüğü 100'den fazla kişininse yaralandığı bildirildi. Hoboken Tren İstasyonu'nda sabah saatlerinde kalabalık bir yolcu treni, yolcuların beklediği platforma hızlı bir şekilde çarptı. Yetkililer ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişininse yaralandığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılardan bazılarının durumununsa ciddi olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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