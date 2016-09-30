Tesadüf değildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 24 Kasım 2015'te Rus savaş uçağının tesadüf sonucu düşürülmediğini aylar sonra anladıklarını söyledi. Zaharova, "Ben Türkiye'nin dahilinde neler yaşadığını kastediyorum. Kazanın kapağı açılınca, biz hepimiz son yıl içinde orada yaşananları, Türk yönetiminin hangi koşullarda faaliyet gösterdiğini anlamış olduk. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir şey tesadüfen yaşanmadı" dedi.