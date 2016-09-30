Şam şeytanı Esad yerleşim yerine saldırdı

AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orduya ait savaş uçakları, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Kefr Batna beldesinde yerleşim yerini bombaladı.

Saldırıda 7'si çocuk 9 sivilin yaşamını yitirdiğini onlarca kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin saldırı bölgesinde, ağır iş makineleri yardımıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Bölgedeki görgü tanıklarından İsa Ebu Şeyh, rejime ait savaş uçaklarının saldırısı sonucu çoğu çocuk çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi.

Bir babanın, yıkılan evinin enkazı altından oğlunun cesedini çıkardığını ifade eden Şeyh, yaralıların sağlık ekipleri ile sivil savunma ekiplerince bölgedeki sahra hastanelerine taşındığını aktardı.



HALEP'TE DEPREM ETKiSi YARATAN BOMBALAR KULLANDILAR

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatması altındaki Halep'te muhaliflerin kontrolünde yer alan semtlere ''deprem etkisine" yol açan bombalarla düzenlenen hava saldırısında 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Halep'teki sivil savunma yetkilisi Babiris Meşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ya da Rusya'ya ait olduğunu düşündükleri savaş uçaklarının, muhaliflerin kontrolündeki Haydariyye semtinde Zeytuniye Caddesi ile Hüllük ve Bustan el-Başa semtlerine ''deprem etkisi'' yaratan bombalarla saldırdığını söyledi.

Saldırıda, Haydariyye'de 17, Hüllük'te 7 ve Bustan el-Başa'da 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını ifade eden Meşal, ''Ruslar son dönemde Halep'te muhaliflerin denetimindeki bölgelere 'deprem etkisi' yaratan bombalarla saldırıyor. Saldırılar sadece sivil yerleşim alanlarına yapılıyor.'' dedi.

"ENKAZ ALTINDAN BİR KİŞİ CANLI OLARAK ÇIKARTILDI''

Meşal, ''Rus uçaklarının bombaladığı Haydariyye semtinde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazları altından uzun uğraşlar sonucunda 31 yaşındaki Yusuf Hasan'ı canlı olarak çıkartmayı başardık. Kafasına kadar enkaza gömülmüş halde bulduğumuz Hasan'ı kısıtlı imkanlarla enkaz altından çıkarmayı başardık." diye konuştu.

Rejimin, Halep'te muhalif güçleri kuşattığı bölgelere, 19 Eylül'den bu yana Rusya ile birlikte artırdığı hava saldırılarında 500'e yakın kişi hayatını kaybederken bin 600'den fazla kişi yaralandı.