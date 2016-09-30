ABD, B planını devreye sokuyor

Suriye rejimi ile Rusya’nın Halep’e yönelik yoğun bombardımanın ardından diplomatik çözüm arayışları yine rafa kalktı. ABD basınına göre Obama yönetimi muhaliflere daha güçlü silahların verilmesine yeşil ışık yaktı
ABD ile Rusya arasında varılan ve Suriye genelinde 12 - 19 Eylül tarihlerinde uygulanan ateşkesin Beşar Esad rejimi tarafından bozulmasının ardından gerilen Washington - Moskova hattında tansiyon zirveye çıktı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ve Esad'ın Halep bombardımanları sona ermezse, Moskova'yla olan görüşmeleri kesme tehdidinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de, Suriye'de şiddetin durmasının Rusya'nın çıkarına olduğunu söyledi ve aşırılık yanlılarının Rus kentlerine saldırabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bu açıklamayı, 'tehdit ve şantaj' olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Sözcüsü Kirby, ayrıca Washington'un Suriye'de Rusya ile kararlaştırılan ateşkesin çökmesinden sonra diplomasi dışı seçenekleri ele aldığını da söyledi. Sözcü detay vermese de ABD basınındaki haberlerde ABD'nin Suriyeli muhaliflere daha güçlü silahlar verilmesini içeren B Planı'nı yeniden tartışmaya başladığı öne sürdü. Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin "Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel müttefiklerine, muhaliflere daha güçlü silah sistemleri sağlamada yeşil ışık yakmayı değerlendirdiğini" yazdı.
BASKI ARTIYOR
"ABD yetkililerine göre, yeniden başlayan ve yönetim içerisinde B Planı olarak adlandırılan planla ilgili tartışma, CIA tarafından onaylanan muhalif birliklere daha uzun mesafelerden Suriyeli ve Rus topçu mevzilerini bombalamaya imkan verecek silah sistemlerini teslim etmelerine izin verip verilmemesine odaklanıyor" denilen haberde Rusya ve Suriye'nin Halep saldırılarının hızının, Beyaz Saray üzerinde baskı yarattığını ve politika yapıcılarının "önce dikkate almaya isteksiz oldukları seçenekleri ciddi olarak değerlendirmeye zorladığı" kaydedildi. Haberde, bazı ABD'li yetkililerinin artık savaş alanını etkilemek için geç kalındığını ve Esad rejimine karşı "ABD'nin doğrudan askeri eyleme geçmeyi" düşünmesi gerektiğine inandıkları bildirildi.
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