  1. Tesadüf değildi
  2. Tren dehşeti

19 yaşında akıl almaz ölüm

19 yaşında akıl almaz ölüm
İngiltere'de Olivia Mae Woodward (19) kaldığı üniversite yurdunda ölü bulundu. Doktorlar, Sheffield Hallam Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi genç kızın ölümüne tam olarak neyin neden olduğunu belirleyemedi. Woodwar'ın ölüm sebebinin 'Ani Yetişkin Ölümü Sendromu' olduğu üzerinde duruluyor. bir çeşit kalp ritim bozukluğu nedeniyle oluyor. Her yaşta, herkeste görülebiliyor. Çoğunlukla hiç belirti vermiyor ve altında yatan bir genetik yatkınlık olabiliyor.
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