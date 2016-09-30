19 yaşında akıl almaz ölüm

İngiltere'de Olivia Mae Woodward (19) kaldığı üniversite yurdunda ölü bulundu. Doktorlar, Sheffield HallamÜniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisigenç kızın ölümüne tam olarak neyinneden olduğunu belirleyemedi.Woodwar'ın ölüm sebebinin 'AniYetişkin Ölümü Sendromu' olduğuüzerinde duruluyor. Ani yetişkin ölümü sendromu bir çeşit kalp ritim bozukluğu nedeniyle oluyor. Her yaşta, herkeste görülebiliyor. Çoğunlukla hiç belirti vermiyor ve altında yatan bir genetik yatkınlık olabiliyor.
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