Macaristan'da Müslüman bir kadına ırkçı saldırı yapıldığı, diğer bir kadının isebaşörtüsünü çıkarmadığı için bankada işlem yapmasına izin verilmediği iddia edildi.

Macaristan'ın Siofok kentinde yaşayan Ildiko Barabas, K&H Bankası şubesine havale yapmak için gittiğini ama kapıdaki güvenlik görevlisinin, başörtülü olmasından dolayı işlem yapmasına engel olduğunu söyledi.

Güvenlik görevlisinin kendisine, bankada işlem yapabilmesi için önce başörtüsünü çıkarması gerektiğini söylediğini belirten Barabas, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bankaya girdiğimde güvenlik görevlisi bir başkasına yardımcı oluyordu. Sıramatikte numara almaya çalışırken görevli ne istediğimi sordu. Ben de havale yapmak istediğimi söyledim. Görevli, 'eğer bankada işlem yapmak istiyorsan öncelikle başörtünü çıkarman gerekli aksi takdirde işlem yapamazsın.' dedi. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadığım için şoka girdim. Kendisine neden başörtümü çıkarmam gerektiğini sorduğumda, bu bankaya başörtüyle girilemeyeceğini söyledi. Ben de kendisine kimlik kartımda da başörtülü fotoğrafımın olduğunu ve başörtümü neden çıkarmam gerektiğini sordum. Görevli bu şekilde bankada işlem yapmamın mümkün olmadığını söyledi.''

Macaristan'da Müslüman olmayan bir çok kadının da geleneksel olarak başörtüsü taktığını ama onlara herhangi bir sorun çıkarılmadığını belirten Barabas, kendisine yapılan muamelenin çok incitici olduğunu belirtti.

Dini inancından dolayı başörtüsü taktığını ve bankada işlem yapmak için başörtüsünü çıkarmayacağını kaydeden Barabas, olay sonrası şikayetini iletmeye çalıştığını ama başarılı olamadığını, konu ile ilgili hukuki araştırmaları yaptığını ve bankayı mahkemeye şikayet etmeyi düşündüğünü söyledi.

Macaristan'ın Vac bölgesinde yaşayan başka bir Müslüman kadın ise akaryakıt istasyonunda aracına akaryakıt alırken "sırf Müslüman olduğu için" ırkçı saldırıya uğradığını söyledi.

İş yeri dışında başörtüsü taktığını ve yaşadığı şehrin büyük olmamasından dolayı saldırganın kendisini tanıdığını tahmin ettiğini belirten mağdur, aracına akaryakıt alırken saldırganın kendisine doğru hakaret ederek geldiğini ve saçını tutarak kafasını şiddetle sarstığını, tehditler savurduğunu belirtti.

Olay sonrası hemen polisi aradığını, olay mahalline polisler geldiğinde saldırganın tekrar geri gelerek polislere, kendisinin aracıyla evinin önünde toz kaldırdığımı, bundan dolayı müdahale ettiğini söyledi.

Polisin olay hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlattığı belirtildi.