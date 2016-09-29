AB’den Halep açıklaması

AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Halep'teki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Halep'te sivillerin ve insani altyapının hedef alındığı eşi benzeri görülmemiş orantısız ve sınırsız saldırılar nedeniyle "çileden çıktığını" belirten Stylianides, "Saldırılar neticesinde, Halep'e su verilemiyor, yaralılar bakımsızlıktan yaşamını kaybediyor ve gıda kıtlığı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Stylianides, sivilleri hedef alan taktiklerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, Halep'e hiçbir yardımın ulaştırılamadığının altını çizdi.

Koşulsuz ve acil bir şekilde insani yardımın geçişinin sağlanması gerektiğini anlatan Stylianides, Halep'teki hasta ve yaralıların da derhal tahliye edilmesini istedi.