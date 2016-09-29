9 yaşındaki çocuktan ABD'ye 'ırkçılık dersi'

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde polisin açtığı ateş sonucu bir siyahi Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından kent meclisinde konuşan 9 yaşındaki siyahi kız çocuğu Zianna Oliphant, dokunaklı ifadeleriyle ABD'nin ve dünyanın dikkatini polis şiddeti ve ırkçılığa çekti.

Küçük Oliphant, Charlotte'ta siyahi Amerikalı Keith Lamont Scott'ın bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından kent meclisinde ırkçılığa karşı duygulu bir konuşma yaptı.

Çocuğun meclis üyeleri, yüzlerce kent sakini, ailesi ve arkadaşlarının önünde gözyaşları içinde yaptığı konuşma, ABD medyasında geniş yer buldu.

Oliphant, konuşmasında şunları söyledi:

"Protesto yapmak zorunda olmamalıyız çünkü bize yanlış muamelede bulunuyorsunuz. Bunu yapıyoruz çünkü yapmak zorundayız ve hakkımız var. Biz siyahi halkız ve kendimizi böyle hissetmemiz lazım. Babalarımızın ve annelerimizin ölmesi bir utançtır ve hatta onları bir daha göremeyeceğiz. Onların mezarına gitmek zorunda olmamız bir utançtır."

OLİPHANT'IN KONUŞMASI SOSYAL MEDYADA

Zianna'nın annesi Precious Oliphant ise daha sonra yaptığı açıklamada, kızının böyle bir hitaba hazırlanmadığını ve mecliste konuşmasının tamamen plansız bir gelişme olduğunu bildirdi.

Kaliforniya savcısı ve Demokrat Partiden ABD Senatosu adayı Kamala Harris de Oliphant'ın konuşmasını içeren videoyu, "Yüreğiniz sızlamadan bu konuşmayı izlemek imkansız. Zianna konuştuğun için çok cesursun." mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Scott, 7 çocuk babasıydı.

Bu arada, öldürülen Scott'ın silahlı olduğu iddiasında bulunan polisin bugüne kadar yayınladığı üç videoda da kurbanın silahlı olduğunu gösteren hiçbir görüntüye rastlanmadı.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Charlotte'taki saldırı nedeniyle protesto eylemi düzenleyen göstericiler, Belediye Başkanı Jennifer Roberts, Emniyet Müdürü Kerr Putney ve milletvekillerinin istifa etmesini istedi.

Olayın yaşandığı yerdeki bölge sakinleri ve "Siyahların Yaşamı Değerlidir" (Black Lives Matter) aktivistleri, Scott'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinden sonra her gün düzenledikleri sokak gösterisinde istifa çağrısında bulundu.

"Siyahilerin Yaşamı Değerlidir" üyeleri ve olaya tepki gösteren halkın Charlotte sokaklarında "adalet ve özgürlük" temalı sloganlar eşliğindeki protesto gösterilerinin artarak şiddet eylemlerine dönüşme tehlikesi nedeniyle eyalet valisi kentte olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'de başta New York, Baltimore, Chicago ve Ferguson gibi kentler olmak üzere çoğunluğu siyahi Amerikalılara yönelik yaklaşık iki yıldır sıkça görülen polis şiddeti olayları, ırkçılık karşıtı "Siyahların Yaşamı Değerlidir" hareketinin büyüyüp ülke geneline yayılmasına protesto gösterilerine yol açıyor.