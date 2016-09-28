OPERASYON HAZIRLIĞI
ABD'li subaylar, keşfin amacının, Mare çevresinde halen DAEŞ kontrolünde olan Tileylin köyüne yönelik Fırat Kalkanı'ndan bağımsız operasyon yapmak olduğunu belirtti. Mare - Cibriyn bölgesinde keşif amaçlı ziyaret gerçekleştiren ABD askerlerine Pentagon bağlantılı Mu'tasimbillah grubu da eşlik etti. Ebûl Abbas komutasındaki grup, 8 ay önce ABD tarafından kuruldu ve tüm silah cephane ve diğer giderleri Pentagon tarafından karşılanıyor.
HUMMER HEDİYE ETTİ
Öte yandan Pentagon ile doğrudan bağlantılı bir diğer grup olan ve komutanlığını Seyf Polat'ın yaptığı Liva el Hamza'ya 2 adet Hummer tipi zırhlı araç ABD tarafından hediye edildi. Yeni Şafak'a bilgi veren kaynak, ABD'lilerin bölgede kurduğu ve doğrudan kendilerine bağlı gruplara bir kaç gün içerisinde 8 Hummer teslimatı sözü verdiğini söyledi. Bu arada Mare bölgesinde ABD grubunu protesto eden grubun komutanının, şehit komutanlardan Abdulkadir Salih 'in amcasının oğlu Ebû Velid olduğu öğrenildi.
30 ZIRHLI ARAÇ
Bir taraftan ABD askerleri Mare keşif yaparken diğer taraftan ABD sınıra sıfır noktada bulunan Havar Kilis köyünden Özel Kuvvetlere bağlı zırhlı araç ve asker takviyesi yaptı. Bölgede ABD'nin son takviyelerle birlikte asker sayısı 70'i aşarken zırhlı araç sayısının ise en az 30'dan fazla olduğu bildiriliyor.
3 ASKER YARALI
Fırat Kalkanı harekatına katılan 3 asker yaralandı. Askerlerin insansız hava aracı Drone ile yapılan saldırıda yaralandığı açıklandı. Askerler Mustafa B., Mustafa C. ile Levent K. ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan ikisi ameliyata alınırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada yaralı askerlerin tedavi edildiği hastaneye 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpaslan Kılınç, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve askeri yetkililer gelerek doktorlardan bilgi aldı.
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kim bunlar...besmelesiz bereketsiz nesiller ...ehli kefereler güruhu....ebter soylular...eeeyyyy israel ingiliz abd roma...kof odun kütükleri gibisiniz...afgan ırak libya suriye ve filistin in hesabını ödeyeceksiniz...artık şafak söktü eceliniz yakın...yaraslar gibi karanlıklar arayın...zülmünüzün bedelini ödettireceğiz...bizim korkumuz yooookkkkkk....
Ne oldu Obama efendi kıskandınmı Türkiyeyi?. Tabi 5 yıldır yapamadığınızı Türkiye 5 günde Fırat Kalkanı ile yaptı. Birde adınız süper güç ülke.Vay be süper güce bakın yesinler. Korklar.
ey teroristlerin agababasi amerika ne yaparsan yap ALLAH in dedigi olur
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