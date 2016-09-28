Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Eski Fransa Cumhurbaşkanı NicolasSarkozy başkent Paris'te işadamları ile bir araya geldi. Fransa'da gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimlerde cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde İngiltere'ye AB'de kalması için yeni bir teklif yapma vaadinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE AB ÜYELİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIĞIMIZ DÖNEMDE..."

"İngilizlere, 'Birlik'ten çıktınız, ama masada artık yeni bir anlaşma ve sizin için yeniden oylama fırsatı var' derim" ifadelerini kullanan Sarkozy şöyle devam etti:

"Fakat bu sefer eski Avrupa değil, yeni Avrupa'da olacaksınız. Kalmak ister misiniz? Eğer cevabınız 'Evet' ise bu çok iyi olacak. Çünkü Türkiye ile AB üyeliği görüşmeleri yaptığımız dönemde Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisini kaybetmeyi kabul edemem."

"SARKOZY'NİN ANLAŞMASINDA TÜRKİYE İLE ÜYELİK GÖRÜŞMELERİNİN DURDURULMASI VAR"

İngiltere'nin önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times'a Sarkozy'nin sözünü ettiği bu anlaşma Schengen bölgesini yeniden düzenlemeyi, Avrupa Komisyonu'na belirli sınırlamalar getirmeyi, Euro Bölgesi'nde entegrasyonu ilerletmeyi ve Türkiye ile üyelik görüşmelerinin durdurulmasını öngörüyor.

NİSAN 2017'DEKİ SEÇİMLERDE ADAY

Fransa'da 2012 yılında yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğunu François Hollande'a kaptıran Sarkozy, geçen ay Nisan 2017'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.