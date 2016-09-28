Prensesin zaferi

Vogue dergisinin dünya çapındaki 22'nci edisyonu için geri sayım başladı. Arap Yarımadası'nın da bir Vogue'unun olması, dünyada manşetlere taşındı. Vogue Arabia'nın, ekim ayında İngilizce ve Arapça web sitesiyle yayın hayatına başlayacağı açıklandı. Derginin yayın yönetmeninin ise bir prenses olduğu belirtildi. Suudi Arabistan prensi Abdulaziz bin El Suud'un eşi olan 41 yaşındaki Deena Aljuhani Abdulaziz, "Arap 'couture' kültürü, 1960'larda doğdu. Yani bu konuda Çin'e ve Rusya'ya kıyasla çok daha bilgiliyiz. Ama Vogue'umuz yok. Olacak iş değildi. Şimdi artık bu eksiklik de kapandı. İmkansızı başardık. Bölgede 350 milyon kişi yaşıyor. Bu potansiyali değerlendirmeliyiz" dedi. Dünyanın en büyük moda markaları da, derginin ekim sayısında yer almak için birkaç haftadır prensesin kapısına kamp kurdu.
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