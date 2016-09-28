OHAL askerleri rahatsız

Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırısı sonrası Fransa'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Fransa, en son Nice'de 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından OHAL uygulamasını 4'üncü kez uzattı. Bu kapsamda düzenlenen Sentinelle Operasyonu çerçevesinde hizmet veren 10 bin asker, tatil dönemi de dikkate alınarak başkent Paris ve dışındaki turistik taşra kesimlerine de konuşlandırıldı. İşte askerlerin isyanı orada başladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'un haberine göre askerler bu uygulamadan rahatsız olduklarını üstlerine bildirdi. Yaz boyunca izin yapamadıklarından yakınan askerler sıcaktan bunaldıklarını, sokaklarda boş boş dolaşmaktan yorulduklarını ve artık bu görevi yapmak istemediklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.