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askerleri rahatsız

OHAL askerleri rahatsız
Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırısı sonrası 'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Fransa, en son Nice'de 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından uygulamasını 4'üncü kez uzattı. Bu kapsamda düzenlenen Sentinelle Operasyonu çerçevesinde hizmet veren 10 bin asker, tatil dönemi de dikkate alınarak başkent ve dışındaki turistik taşra kesimlerine de konuşlandırıldı. İşte askerlerin isyanı orada başladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'un haberine göre askerler bu uygulamadan rahatsız olduklarını üstlerine bildirdi. Yaz boyunca izin yapamadıklarından yakınan askerler sıcaktan bunaldıklarını, sokaklarda boş boş dolaşmaktan yorulduklarını ve artık bu görevi yapmak istemediklerini söyledi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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