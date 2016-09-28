ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen hafta veto ederek geri gönderdiği ve Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısı, ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisinde de 3'te 2 çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.

Obama'nın geçen cuma günü veto ettiği "Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası" yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde 77 ret oyuna karşı 348 kabul oyuyla yeniden kabul edildi.

Sabah saatlerinde Senatodan ezici çoğunlukla (97-1) geçen yasa tasarısının yarın Temsilciler Meclisine gelmesi bekleniyordu. Ancak öğleden sonraki oturumunda yasa tasarısını oylamaya alan Temsilciler Meclisinde vekillerin büyük bölümü yasaya onay verdi.

OBAMA'NIN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE BİR İLK

3'te 2 çoğunluğun üzerinde bir oyla kabul edilen "Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası", Obama'nın 2. kez veto etme hakkı bulunmadığı için ABD Kongresinden geçerek yasalaşmış oldu. Kamuoyunda "11 Eylül yasası" olarak bilinen düzenleme, Obama'nın başkanlığı döneminde veto yetkisini aşan ilk yasa oldu.

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan ve Suudi Arabistan'ı derinden rahatsız eden tasarı, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine imkan tanıyordu.

ABD yönetimi birçok kez söz konusu tasarının Amerikan çıkarlarına zarar vereceğini ifade etmiş olsa da Kongredeki vekiller, ikinci kez önlerine gelen tasarıya ona verdiler.

Yabancı bir devletin Amerikan mahkemelerinde dokunulmazlığının kaldırılmasının ve "terörizme sponsorluk yaptığı iddia edilen" kişi ve kurumların Amerikan mahkemelerinde yargılanmasının önünü açan yasa ile artık Amerikan vatandaşları Suudi yönetimine dava açabilecek.

Söz konusu yasa tasarısı ilk gündeme geldiğinde Suudi yönetimi, Obama'yı "Hazine bonoları dahil ABD'deki toplam 750 milyar dolarlık varlığını satmakla" tehdit etmişti.

Tasarının yasalaşmasıyla Riyad yönetiminin nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.



