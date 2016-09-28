  1. Sarkozy'den küstah açıklama!

'den 'ya tehdit

Dışişleri Bakanı , ’nın ve Suriye’deki bombardımanlar sona ermezse, Moskova’yla tüm teması kesme tehdidinde bulundu.

Kerryden Rusyaya tehdit
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye atfen yapılan yazılı açıklamada Bakan 'nin, Rus mevkidaşı ile Suriye'deki son durumu ele aldığı bildirildi.

Kerry, Lavrov'a, Halep'te ile Suriye rejiminin hastenelere, su şebekelerine ve diğer sivil altyapı ünitelerine saldırılarını sürdürmesiyle daha da kötüleşen durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, "Bakan, ABD ile müttefiklerinin, sivillerin yaşam alanlarına atılan sığınak delici ve yakıcı bombalar da dahil mevcut durumdan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu açık şekilde dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

Halep'teki saldırıların durması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi noktasında sorumluluğun Rusya'nın omuzlarında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Kerry, Rusya'nın Halep'teki saldırıları durdurmak için gerekli adımları acilen atmaması ve çatışmaların durdurulması anlaşmasını yenilememesi durumunda ABD'nin, Suriye kapsamında Rusya ile ikili anlaşmalarını durdurmak için hazırlıklar yaptığını Bakan Lavrov'a iletti."
Etiketler: , ,
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 20:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar