ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye atfen yapılan yazılı açıklamada Bakan Kerry'nin, Rus mevkidaşı ile Suriye'deki son durumu ele aldığı bildirildi.
Kerry, Lavrov'a, Halep'te Rusya ile Suriye rejiminin hastenelere, su şebekelerine ve diğer sivil altyapı ünitelerine saldırılarını sürdürmesiyle daha da kötüleşen durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi.
Açıklamada, "Bakan, ABD ile müttefiklerinin, sivillerin yaşam alanlarına atılan sığınak delici ve yakıcı bombalar da dahil mevcut durumdan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu açık şekilde dile getirdi." ifadelerine yer verildi.
Halep'teki saldırıların durması ve insani yardımların geçişine izin verilmesi noktasında sorumluluğun Rusya'nın omuzlarında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bakan Kerry, Rusya'nın Halep'teki saldırıları durdurmak için gerekli adımları acilen atmaması ve çatışmaların durdurulması anlaşmasını yenilememesi durumunda ABD'nin, Suriye kapsamında Rusya ile ikili anlaşmalarını durdurmak için hazırlıklar yaptığını Bakan Lavrov'a iletti."
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