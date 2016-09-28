Lohan, Heya'nın saçlarını kokladığı anda çok farklı duygular hissettiğini söyledi. Lohan, fırsat bulduğunda Türkiye'ye geleceğini söyledi.
İşte o yorumlar:
Amerikalı ama gerçekten büyük bir kalbi var.
Türkiye seni asla unutmayacak.
Bir İngiliz olarak hem Türkiye'yi hem de Lohan'ı kutluyorum. Ülkem ise Suriye konusunda insanca davranamadı.
Fransa'da yaşayan bir Tunusluyum. Lohan'ın kalbine hayran oldum.
AB ülkeleri bu manzaradan utanır mı. Cevap: Asla, çünkü utanmaları yok.
Türkiye'nin kalbi de çok büyük. O kalbin içine milyonlarca masum girdi.
Biz de Suriyeli olarak dünyaya gelebilirdik. Bunu aklımızdan çıkartmayalım.
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