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'tının en güzel günü

Güzel oyuncu , yine gönülleri fethetti. Sultanbeyli’deki li ailenin küçük kızı ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Lohan, “Heya’yı unutmayacağım. Hayatımın en mutlu günü” mesajını yazdı...

Heyatının en güzel günü
Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan'ın İstanbul'da li bir aileyi etmesi, dünya gündeminde geniş yer buldu. Halep'te bacağından yaralanan baba Muhammed Hüseyin'in nasıl yaralandığını anlatmasıyla duygusal anlar yaşayan Lohan, ailenin küçük kızı 'ya sarıldı. Hollywood starı, dün Heya ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına da, "Hüseyin ailesini ziyaretimde tanıştığım Heya'yı asla unutmayacağım. O bana sarıldı. Çok güzel bir duyguydu. ellerimi sıkıca tuttuğu anda dünya ile ilişkim kesildi. Türkiye, mülteciler konusunda eşsiz bir ülke. 3 milyonu aşkın Suriyeli'ye kucak açan Türkiye'ye destek olmalıyız. Bugünden başlayarak çok daha fazlasını yapabiliriz. Hayatımın en mutlu en özel günüydü" dedi. Lohan'ın bu mesajı on binlerce beğeni aldı. Fotoğrafın altına yorum yazan birçok ülkenin vatandaşı hem Lohan'a hem de 'ye destek verdi.

Lohan, Heya'nın saçlarını kokladığı anda çok farklı duygular hissettiğini söyledi. Lohan, fırsat bulduğunda Türkiye'ye geleceğini söyledi.

İşte o yorumlar:

Amerikalı ama gerçekten büyük bir kalbi var.
Türkiye seni asla unutmayacak.
Bir İngiliz olarak hem Türkiye'yi hem de Lohan'ı kutluyorum. Ülkem ise Suriye konusunda insanca davranamadı.
Fransa'da yaşayan bir Tunusluyum. Lohan'ın kalbine hayran oldum.
AB ülkeleri bu manzaradan utanır mı. Cevap: Asla, çünkü utanmaları yok.
Türkiye'nin kalbi de çok büyük. O kalbin içine milyonlarca masum girdi.
Biz de Suriyeli olarak dünyaya gelebilirdik. Bunu aklımızdan çıkartmayalım.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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