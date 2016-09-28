BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Halep'teki durumun tartışıldığı genel kurulda, "Halep'te tahrip gücü yüksek bombalar kullananlar ne yaptığının açık bir şekilde farkında. Onlar savaş suçu işlediğini biliyor." açıklamasını yaptı. Ban, "Kentteki durum mezbahadan kötü" değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Mezbaha bile oradaki durumun yanında daha insani kalıyor. Hastaneler, klinikler, ambulanslar, sağlık personeli her saat başı saldırıya uğruyor. İnsan Hakları İçin Tıp Adamları'na göre Halep'teki sağlıkçıların yüzde 95'i kentten kaçmaya zorlandı, tutuklandı ya da öldürüldü. Bu Suriyeli sağlık çalışanlarına açılmış bir savaştır" çıkışını yaptı.