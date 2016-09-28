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En az 20 yıl hapis yatacak

En az 20 yıl hapis yatacak
ABD'nin Washington eyaletindeki bir alışveriş merkezinde beş kişinin öldürüldüğü silahlı nın zanlısı (20), suçlamaları kabul etti. Çetin'in her bir cinayet için en az 20 yıl hapisle yargılanacağı belirtildi. Arcan Çetin'in anneannesi Servet Çetin, torununun, kız arkadaşından ayrıldıktan sonra bunalıma girdiğini söyledi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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