AB'den vize serbestisi için 7 kriter

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması için yerine getirilmesi gereken 7 kriter olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu, 18 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye-AB mutabakatının uygulanmasına ilişkin 3. değerlendirme raporunu yayımladı.
Raporda, Türkiye'ye vize serbestinin sağlanması için yerine getirilmesi gereken toplam 72 kriterden geriye 7 kriterin kaldığı belirtilerek, eksik kriterler şu şekilde sıralandı:
"AB standartlarında tam uyumlu biyometrik pasaport çıkartılması, yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi, AB standartlarında kişisel verilerin korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması, suç bağlantılı konularda AB'nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanması."
Türkiye-AB mutabakatının uygulanmasındaki zorluklara rağmen istikrarlı biçimde sonuç verdiğine işaret edilen raporda, mutabakatın başlamasından bu yana Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerde ve Ege Denizi'ndeki ölümlerde önemli ölçüde azalma olduğu kaydedildi.
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ab den turkiyeye hayir gelmez, abdede teroristlere kapi arkasina kkaddar acik,siinmacilara kapali. tr kendi basiin caresine bak,ab durustt degil olmayacakda hiic birrr zzaman
İstemiyoruz vize serbestisi vermesinler ama açalım sınırları ardına kadar gitmek isteyen gitsin avrupaya engel olmayalım adamlar resmen oyun oynuyor bizimle.
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