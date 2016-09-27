Rusya: ABD sözünü yerine getirsin

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'nın ABD'ye Suriye konusunda varılan her anlaşma metninin kamuoyuyla paylaşılmasını teklif ettiği belirtilerek, "Ancak Amerikalı ortaklarımız buna her defasında karşı çıktı, bu da onların samimiyeti konusunda soru işaretleri oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

Batı basınında çıkan haberlerin ardından ABD'nin Rusya ile koordine etmeden anlaşma metninin bir bölümünü yayınladığı ifade edilen açıklamada, "Biz de kendi tarafımızdan söz konusu metinleri Rusça yayınlıyor ve ABD'yi bu konudaki tüm ikili mutabakatları kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz. Ayrıca Washington'un çok önce verdiği ılımlı muhaliflerin terörist gruplardan ayrıştırılması sözünü yerine getirmesini bekliyoruz." denildi.

Açıklamaya ek olarak, 28 Mart, 15 Temmuz ve 9 Eylül tarihlerinde ABD ile varılan Suriye anlaşmalarının bir kısmı Rusça olarak paylaşıldı. Metinlerde, Suriye'de ateşkes, DAEŞ ve diğer terörist gruplarla mücadele ile insani yardım gibi kısımlar yer aldı.